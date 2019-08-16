Son Dakika Haberleri: İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bursa- Ankara kara yolunda İnegöl istikametine seyreden Mustafa Geren (51) idaresindeki 35 HB 6803 plakalı kamyon, Mezit 6 mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole savruldu.
Kazada yaralanan sürücü Geren, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İnegöl, Ankara, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziyi darbeden kafe sahibinin amcası konuştu: Bana da saldırdılar
Meteorolojiden Marmara uyarısı! Sağanak yağış geliyor Belediyenin tüm şirketlerine kendisini başkan olarak atayan Alinur Aktaş istifa etti Damat dehşetinde katledilen 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 15:52:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]