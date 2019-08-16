İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:31 Kaynak: AA
'nın İnegöl
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bursa- Ankara
kara yolunda İnegöl istikametine seyreden Mustafa Geren (51) idaresindeki 35 HB 6803 plakalı kamyon, Mezit 6 mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole savruldu.
Kazada yaralanan sürücü Geren, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gaziyi darbeden kafe sahibinin amcası konuştu: Bana da saldırdılar Meteorolojiden Marmara uyarısı! Sağanak yağış geliyor Belediyenin tüm şirketlerine kendisini başkan olarak atayan Alinur Aktaş istifa etti Damat dehşetinde katledilen 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı