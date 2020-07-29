İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Cumhuriyet Mahallesi Kozluca Yolu'nda meydana geldi. İnegöl'de gelip Alanyurt istikametine doğru seyir halinde olan İbrahim Hakkı D. idaresindeki 31 EG 681 plakalı araç ile karşı istikametten gelip yan yola dönmek isteyen Alizar M. idaresindeki 16 AHV 366 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 16 AHV 366 366 plakalı araç kontrolden çıkararak kaldırım üzerinde ancak durabildi. Kazada sürücü Alizar M. yaralanırken, diğer araçtaki sürücü ise kazayı yara alamadan atlattı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobil ise çekici marifetiyle kaldırıldı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 11:39
Kaynak: İHA
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