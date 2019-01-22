Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Trafik Kazası

İnegöl'de Trafik Kazası

6 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki araç çarpıştı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki araç çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, kaza İnegöl Alanyurt yolu yolu metal sanayi ışıklarında meydana geldi. İnegöl'den istikametinden metal sanayine dönmek isteyen İlhan F. idaresindeki 06 MFY 55 plakalı otomobil ile Alanyurt istikametinden İnegöl yönüne doğru ilerleyen Şehmuz Ö. yönetimindeki 34 EE 0969 plaklı araç kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Şehmuz Ö.'nun kulladığı araç yol kenarındaki kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kimsenin yaralanmaması tek teselli oldu. Maddi hasar gören araçlar kaza yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:20 Kaynak: İHA

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