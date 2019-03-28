Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Trafik Kazası

İnegöl'de Trafik Kazası

5 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonun çarptığı otomobildeki kadın hafif yaralandı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonun çarptığı otomobildeki kadın hafif yaralandı.

Hasan A. idaresindeki 54 BM 938 plakalı hafriyat kamyonu, Alanyurt Mahallesi Özdilek Kavşağı mevkisinde Kamuran Y'nin (26) kullandığı 16 AAK 359 plakalı otomobile arkasından çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çarparak durdu.

Kazada, otomobilde bulunan ve hamile olduğu öğrenilen Mızgın D. (26) hafif yaralandı. Kadın, tedbir amaçlı olay yerine çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Mızgın D'nin hastanede yapılan kontrollerde, durumunun iyi olduğunun belirlendiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:00 Kaynak: AA

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