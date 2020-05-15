İnegöl'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

İnegöl'de trafik kazası: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Alanyurt-İnegöl yolu Özdilek kavşağında Cengiz Oktay A. (47) idaresindeki 16 UF 452 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak reklam panosuna çarptı. Hurdaya dönen otomobilih sürücüsü Cengiz Oktay A. ile araçta bulunan Zeliha A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak İnegöl Devlet Hastanesi kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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