İnegöl'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İnegöl- Yenişehir kara yolunda 16 AJJ 788 plakalı seyreden Halis T, aniden yola çıkan ata çarpmamak için manevra yaptı.
Aracın kaldırıma çıkarak savrulması sonucu yaralanan sürücü Halis T. ve Leyla K, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:39 - Kaynak: AA
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