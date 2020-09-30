İnegöl'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

İnegöl- Yenişehir kara yolunda 16 AJJ 788 plakalı seyreden Halis T, aniden yola çıkan ata çarpmamak için manevra yaptı.

CHP ile yol ayrımına giren Özlem Ağırman da parti kuruyor

Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor

Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu