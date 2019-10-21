Son Dakika Haberleri: İnegöl'de trafik kazası: 3 yaralı
Son Dakika Güncel İnegöl'de trafik kazası: 3 yaralı

İnegöl'de trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İnegöl'de trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ayfel Cantürk (60) idaresindeki 16 KGM 09 plakalı otomobil, kırsal Deydinler Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak tarlaya savruldu.

Kazada, sürücü Cantürk ile araçta bulunan Esma (62) ve Ahmet Türklay (65) yaralandı.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:44 Kaynak: AA
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