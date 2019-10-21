İnegöl'de trafik kazası: 3 yaralı
1 saat önce
İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:44 Kaynak: AA
İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ayfel Cantürk (60) idaresindeki 16 KGM 09 plakalı otomobil, kırsal Deydinler Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak tarlaya savruldu.
Kazada, sürücü Cantürk ile araçta bulunan Esma (62) ve Ahmet Türklay (65) yaralandı.
Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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