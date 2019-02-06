Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

İnegöl'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İnegöl'de Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yargan Gül idaresindeki 26 E 8769 plakalı otomobil, Bursa- Ankara kara yolu İnegöl istikametinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan Yargan Gül, Hülya Tuncel, Mustafa Gözütok, Müjdat Tuncel ve Elif Liya Tuncel'i İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:36 Kaynak: AA

Ankara, Bursa, İnegöl, Güncel
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