İnegöl'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yargan Gül idaresindeki 26 E 8769 plakalı otomobil, Bursa- Ankara
kara yolu İnegöl istikametinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, kazada yaralanan Yargan Gül, Hülya Tuncel, Mustafa Gözütok, Müjdat Tuncel ve Elif Liya
Tuncel'i İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:36 Kaynak: AA
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