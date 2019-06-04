Son Dakika Haberleri: İnegöl'de trafik kazası: 5 yaralı
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İnegöl'de trafik kazası: 5 yaralı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İnegöl'de trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bursa- Ankara yolu Mezitler mevkiinde Mine E. yönetimdeki 16 PM 333 plakalı otomobil ile Erkan G. idaresindeki 16 SRE 96 plakalı araç çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada araç sürücüleri ile birlikte Ali Ç.,Emre G., Ada Azra E., Ege Bengisu E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan araç sürücüsü Erkan G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Bursa-Ankara yolu trafiğe kapatılırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
(Seyfettin Aras - Salih Bakıcı/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:40 Kaynak: İHA
Ankara, Bursa, İnegöl, Güncel
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