İnegöl'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazanın şiddetiyle motosikletten düşen ve ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

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