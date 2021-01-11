İnegöl'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bursa- Ankara kara yolu Kozluca Bulvarı mevkisinde, Abdullah Meyme (31) idaresindeki 16 AHB 985 plakalı otomobil ile Uğur Çakın idaresindeki 42 ADE 119 plakalı tır çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle pancar yüklü tır devrildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü Çakın, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yola saçılan pancarlar, vatandaşlar tarafından temizlendi.
Kaynak: AA
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