İnegöl'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Yola saçılan pancarlar, vatandaşlar tarafından temizlendi.

Bursa- Ankara kara yolu Kozluca Bulvarı mevkisinde, Abdullah Meyme (31) idaresindeki 16 AHB 985 plakalı otomobil ile Uğur Çakın idaresindeki 42 ADE 119 plakalı tır çarpıştı.

Altının kilogramı 441 bin 500 liraya geriledi

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