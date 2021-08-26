İnegöl'de traktörden düşen çocuk yaralandı - Son Dakika

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan B.S, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İlçeye bağlı kırsal Karakadı Mahallesi'nde şeftali yüklemek için seyir halinde olan İ.S. (61) idaresindeki 03 DK 423 plakalı traktörde bulunan B.S. (12), araçtan düşerek yaralandı.

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