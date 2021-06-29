İnegöl'de tüm çeşmelerden kaynak suyu akacak - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekilleri Zafer Işık ve Vildan Yılmaz Gürel ile AK Parti İl ve İlçe Yöneticilerinin Pazartesi günü İnegöl'de gerçekleştirdiği inceleme ve ziyaretler kapsamında Hocaköy İçme Suyu Barajı da yerinde incelendi. Belediye Başkanı Alper Taban nezaretinde yapılan incelemede, BUSKİ yetkilileri de hazır bulundu.

17 Haziran tarihinde yeniden ihalesi yapılan barajın son durumu ve çalışmanın akıbetiyle ilgili bilgi alınırken, Belediye Başkanı Alper Taban Hocaköy İçme Suyu Barajının İnegöl'de tüm abonelere kaynak suyu ulaştıracağını söyledi. Başkan Taban, "Tüm çeşmelerden kaynak suyu akması için gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.