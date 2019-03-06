İnegöl'de Usulsüz Ehliyet Operasyonu: 5 Kişi Adliyede

BURSA'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen usulsüz ehliyet operasyonunda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen usulsüz ehliyet operasyonunda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.



İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sınavlarda başarısız olanları usulsüz yollardan ehliyet sahibi yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 50 kişiden 45'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Suça karıştıkları ve sahte belge temin ettikleri tespit edilen sürücü kursu sahibi Ü.Ö. ile kurs görevlileri B.B., Y.K., A.K. ve R.B., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.



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