Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Usulsüz Ehliyet Operasyonu: 5 Kişi Adliyede (2)

İnegöl'de Usulsüz Ehliyet Operasyonu: 5 Kişi Adliyede (2)

13 dakika önce

KURS SAHİBİ TUTUKLANDIUsulsüz ehliyet operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İnegöl'de Usulsüz Ehliyet Operasyonu: 5 Kişi Adliyede (2), System.String[]
KURS SAHİBİ TUTUKLANDI

Usulsüz ehliyet operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamasının ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden sürücü kursu sahibi Ümit Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kurs görevlileri B.B., Y.K., A.K. ve R.B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:00 Kaynak: DHA

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