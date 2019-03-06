İnegöl'de Usulsüz Ehliyet Operasyonu: 5 Kişi Adliyede (2)
13 dakika önce
KURS SAHİBİ TUTUKLANDIUsulsüz ehliyet operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
KURS SAHİBİ TUTUKLANDI
Usulsüz ehliyet operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamasının ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden sürücü kursu sahibi Ümit Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kurs görevlileri B.B., Y.K., A.K. ve R.B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:00 Kaynak: DHA
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