Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Usulsüz Ehliyet Operasyonu: 50 Gözaltı

İnegöl'de Usulsüz Ehliyet Operasyonu: 50 Gözaltı

51 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda ehliyet sınavlarında başarısız olan kişileri usulsüz yollardan yüksek fiyatlarda ehliyet sahibi yapan sürücü kursu sahipleri ve ehliyet alan 50 kişi gözaltına alındı.

İnegöl'de Usulsüz Ehliyet Operasyonu: 50 Gözaltı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda ehliyet sınavlarında başarısız olan kişileri usulsüz yollardan yüksek fiyatlarda ehliyet sahibi yapan sürücü kursu sahipleri ve ehliyet alan 50 kişi gözaltına alındı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İnegöl'de faaliyet gösteren bir sürücü kursunun sınavlarda başarısız oldukları için bir türlü ehliyet sahibi olamayanlara, yüksek fiyatlarda sınavsız ehliyet sahibi yaptıkları bilgisini aldı. Alınan istihbaratın ardından 3 ay teknik takip yapan ekipler, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçerek 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan şafak operasyonunda sürücü kursu sahibi Ümit Ö., sürücü kursu müdürü Burak B., yardımcıları Y.K., A.K. ve R.B. ile usulsüz yollarla B sınıfı sürücü belgesine sahip olan 45 kişi olmak üzere toplam 50 kişi gözaltına alındı.

Birkaç kez yazılı sınava giren fakat başarısız olarak bir türlü ehliyet sahibi olamayanları bulan sürücü kursu yetkilileri, aldıkları 5 ila 10 bin lira arasında ücretler karşılığında, sistemden A1 ve F sınıfı sürücü belgesi olduğunu gösterip, sadece direksiyon sınavıyla B ve E sınıfı ehliyet almalarını sağladıkları öğrenildi.

Operasyonun ardından polis ekipleri sürücü kursunda arama yaparken, gözaltına alınanların sorguları sürüyor. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:36 Kaynak: DHA

Bursa, İnegöl, Güncel
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