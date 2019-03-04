Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Usulsüz Ehliyet Operasyonu: 50 Gözaltı (2)

İnegöl'de Usulsüz Ehliyet Operasyonu: 50 Gözaltı (2)

21 dakika önce

44 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBESTBursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen Şafak operasyonunda gözaltına alınan 50 kişiden 44'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnegöl'de Usulsüz Ehliyet Operasyonu: 50 Gözaltı (2), System.String[]
44 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen Şafak operasyonunda gözaltına alınan 50 kişiden 44'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüphelinin sorgulamaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:51 Kaynak: DHA

Polis, İnegöl, Güncel
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