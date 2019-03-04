İnegöl'de Usulsüz Ehliyet Operasyonu: 50 Gözaltı (2)
21 dakika önce
44 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBESTBursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen Şafak operasyonunda gözaltına alınan 50 kişiden 44'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
44 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen Şafak operasyonunda gözaltına alınan 50 kişiden 44'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüphelinin sorgulamaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:51 Kaynak: DHA
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