İnegöl'de uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde son iki ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu süreçte 68 adrese yönelik operasyonlar düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 14 kök Hint keneviri, 33,32 gram esrar, 275 gram sentetik uyuşturucu, bir ecstasy hap, 26 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 340 mermi, 9 ruhsatsız av tüfeği, 3 bıçak, 7 kurusıkı tabanca, 152 gram kilogram kaçak tütün ve imalat aşamasında kaçak nargile tütünleri ele geçirildi.

Haklarında işlem yapılan 97 şüpheliden 91'i gözaltına alındı. Bu kişilerden ise 9'u tutuklandı.