İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda yakalanan 2 kişi hakim karşısına çıktı.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda yakalanan 2 kişi hakim karşısına çıktı.
Edinilen bilgiye göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, tarafında 14 Mart
2018 tarihinde, yaptıkları fiziki takip sonrası Ertuğrul Gazi
Caddesi üzerinde 06 AU 8882 plakalı aracı durdurdu. Araç
içerisinde bulunan M.A.A'nı üzerinde ve evinde yapılan aramada 2 kilo esrar, bir miktar metamfetamin, 1'er adet kuru sıkı tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri H.T isimli şahsıda gözaltına almış ve yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Tutuklanan 2 kişi İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti şahısların tutukluluğunun devamına karar vererek, davayı ileri bir tarihe erteledi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:06 Kaynak: İHA
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