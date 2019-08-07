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İnegöl'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

2 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda iş yerinde 1 kilo metamfetamin yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İnegöl'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda iş yerinde 1 kilo metamfetamin yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube ekipleri Osman Caddesi'ndeki bir iş yerine gece baskın yaptı. Yapılan aramalarda iş yerinde gizli bölmede bulunan buzdolabının arkasına gizlenmiş vaziyette kutu içerisinde 1 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ç., Y.B isimli şahıslar gözaltına alındı. Ele geçirilen maddelerin piyasa değeri ise yaklaşık 450 bin TL olduğu belirtildi. Polis ekipleri tarafından uyuşturucu maddesine el konulurken, İnegöl'de bu zamana kadar ele geçirilen en yüklü miktarda metamfetamin maddesi olduğu bildirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorgulamalarının ardından gün içerisinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - BURSA
İnegöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:50 Kaynak: İHA
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