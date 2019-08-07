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İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda işyerinde 1 kilo metamfetamin yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda işyerinde 1 kilo metamfetamin yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube ekipleri Osman Caddesindeki bir iş yerine gece baskın yaptı. Yapılan aramalarda iş yerinde gizli bölmede bulunan buzdolabının arkasına gizlenmiş vaziyette kutu içerisinde 1 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ç. Y.B isimli şahıslar gözaltına alındı. Ele geçirilen maddelerin piyasa değeri ise yaklaşık 450 bin TL olduğu belirtildi. Polis ekipleri tarafından uyuşturucu maddesine el konulurken İnegöl'de bu zamana kadar yakalanan en yüklü miktarda Metamfetamin maddesi olduğu bildirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorgulamalarının ardından gün içerisinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
İnegöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:30 Kaynak: İHA
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