Son Dakika Haberleri: İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

21 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kulaca Mahallesi'nde araç içerisinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, söz konusu araçtaki O.Ş. (29), S.U. (26) ve İ.K. (26) isimli şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 100 gram metamfetamin, 3 adet payp ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen bin 40 TL ele geçirildi. Yapılan kimlik kontrolünde O.Ş.'nin Bursa 17. Asliye Ceza Mahkemesi ve İnegöl İlamat İnfaz Bürosu tarafından basit yaralama suçundan arandığı tespit edildi. 3 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

Jandarma, İnegöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:39 Kaynak: İHA
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