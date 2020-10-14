İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele grup amirliklerine bağlı ekipler, yasa dışı silah ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Uyuşturucu satıldığı öne sürülen adrese düzenlenen operasyonda 1 kilo 96 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli D.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca, olayla ilgisi bulunduğu öne sürülen 2 zanlının yakalanması için çalışma yürütülüyor.