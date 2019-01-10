İnegöl'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi
59 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda 3 adet ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda 3 adet ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Büro Amirliği ekipleri, Mahmudiye
Mahallesi Ayyıldız Sokak'ta bulunan bir eve operasyon düzenledi. Şafak vakti düzenlenen operasyonda, ev didik didik arandı. Yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca ve 1 kısa namlulu tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda Yücel B., gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:29 Kaynak: DHA
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