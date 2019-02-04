Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

İnegöl'de Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

51 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İnegöl'de Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet ekipleri ilçenin huzur ve güvenliği iin 10 gündür şok uygulamalar yapıyor. Umuma açık yerler dahil olmak üzere farklı noktalarda yapılan denetimlerde 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 78 gram esrar 43 gram metamfetamin, 86 gram bonzai 200 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. İnegöl genelinde bu tür uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:31 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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