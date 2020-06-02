İnegöl'de uyuşturucu ve silah operasyonu: 9 tutuklama - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekipleri, 2 ay içerisinde çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Yapılan operasyonlarda 97 kişiye işlem yapılırken, 9 kişi de tutuklandı.

İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 60 gün içerisinde 68 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon düzenlenen adreslerde, 14 kök Hint keneviri, 33,32 gram esrar maddesi, 137 gram methamfetamin maddesi, 138 gram sentetik kannobionit (bonzai) maddesi, 1 adet ecstasy hap, 26 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait toplam 340 adet silah mermisi, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet bıçak, 7 adet kurusıkı tabanca, 152 gram kilogram kaçak tütün ve imalat aşamasında kaçak nargile tütünleri ele geçirildi.Yapılan operasyonlar kapsamında ikametlerinde ve iş yerlerinde yasa dışı maddeler bulunduran 97 kişi hakkında idari işlem yapılırken, gözaltına alınan 91 kişiden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.