İnegöl'de Uyuşturucu Zanlısı Gözaltına Alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnegöl Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Özel harekat polislerinin katıldığı operasyonda, adreslerde özel eğitimli narkotik köpeğiyle arama yapıldı.



Aramalarda, 122 gram esrar, 50 adet ecstasy tablet ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.



Operasyonda 1 kişi de gözaltına alındı.

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