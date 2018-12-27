Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Uyuşturucu Zanlısı Gözaltına Alındı

İnegöl'de Uyuşturucu Zanlısı Gözaltına Alındı

10 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İnegöl'de Uyuşturucu Zanlısı Gözaltına Alındı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnegöl Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin katıldığı operasyonda, adreslerde özel eğitimli narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

Aramalarda, 122 gram esrar, 50 adet ecstasy tablet ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 1 kişi de gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:36 Kaynak: AA

Bursa, İnegöl, Güncel
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