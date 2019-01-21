Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Uyuşturucuyla Mücadele

İnegöl'de Uyuşturucuyla Mücadele

2 saat önce

İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İnegöl'de Uyuşturucuyla Mücadele, System.String[]
İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Pazaryeri mevkisinde seyir halindeki bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramalarda 5 gram metamfetamin, hap ve bir tabanca buldu.

Araçta bulunan Ferit G, Mustafa B. ve Ali T. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıca ekipler, şüphelendikleri iki kişinin üst aramasında 3 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Zanlılar U.Y. ve M.Ç, haklarında uyuşturucu kullanmaktan dolayı işlem yapılarak serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:38 Kaynak: AA

İnegöl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, İnegöl, Güncel
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