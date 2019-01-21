İnegöl'de Uyuşturucuyla Mücadele

İnegöl
ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Narkotik
Büro Amirliği ekipleri, Pazaryeri
mevkisinde seyir halindeki bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramalarda 5 gram metamfetamin, hap ve bir tabanca buldu.
Araçta bulunan Ferit G, Mustafa B. ve Ali T. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ayrıca ekipler, şüphelendikleri iki kişinin üst aramasında 3 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Zanlılar U.Y. ve M.Ç, haklarında uyuşturucu kullanmaktan dolayı işlem yapılarak serbest bırakıldı.