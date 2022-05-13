Fabrikada çalışan Ömer Güne, kumaşlar için kullanılan kostik kimyasal maddenin bulunduğu kazanın kapağını açtı. Kazadan püsküren potasyum hidroksit asit işçinin vücuduna sıçradı. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan işçi yaralandı. Olayı gören işçiler, acı içinde kıvranan Güne'yi suyla yıkayınca, asit reaksiyona uğradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler, Ömer Güne'yi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Vücudunun yüzde 60'ında 2'nci derece yanık olduğu öğrenilen Güne, yanık ünitesinde tedavi altına alındı.
Olayın ardından AFAD'a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Nükleer (KBRN) ekibi, hastaneye gelerek incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İnegöl'de üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı: Vücudunun yüzde 60'ı ağır bir şekilde yandı - Son Dakika