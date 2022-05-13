İnegöl'de üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı: Vücudunun yüzde 60'ı ağır bir şekilde yandı - Son Dakika
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İnegöl'de üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı: Vücudunun yüzde 60'ı ağır bir şekilde yandı

13.05.2022 08:55

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan Ömer Güne'nin üzerine kazandan püsküren potasyum hidroksit asit sıçradı. Mesai arkadaşlarının suyla yıkaması nedeniyle asit reaksiyona uğrayınca Güne'nin vücudunda 2'nci derece yanık oluştu.

Fabrikada çalışan Ömer Güne, kumaşlar için kullanılan kostik kimyasal maddenin bulunduğu kazanın kapağını açtı. Kazadan püsküren potasyum hidroksit asit işçinin vücuduna sıçradı. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan işçi yaralandı. Olayı gören işçiler, acı içinde kıvranan Güne'yi suyla yıkayınca, asit reaksiyona uğradı.

VÜCUDUNUN YÜZDE 60'I YANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler, Ömer Güne'yi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Vücudunun yüzde 60'ında 2'nci derece yanık olduğu öğrenilen Güne, yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından AFAD'a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Nükleer (KBRN) ekibi, hastaneye gelerek incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.

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Kimyasal, İnegöl, Polis, işçi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı: Vücudunun yüzde 60'ı ağır bir şekilde yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'de üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı: Vücudunun yüzde 60'ı ağır bir şekilde yandı - Son Dakika
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