İnegöl'de vatandaşlar, PTT şubelerindeki yoğunluktan şikayetçi
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşlar, PTT şubelerindeki yoğunluktan şikayetçi.İnegöl'de merkez de dahil olmak üzere PTT şubelerinde zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:03 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesinde vatandaşlar, PTT
şubelerindeki yoğunluktan şikayetçi.
İnegöl'de merkez de dahil olmak üzere PTT şubelerinde zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor. Mektup, acele posta, kargo, havale, maaş ödeme ve fatura tahsilatı gibi birçok hizmeti veren şubelere gelen vatandaşlar, uzun süre kuyrukta beklemek zorunda kalıyor. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman tansiyon da yükseliyor.
Vatandaşlar yoğunluk sorununa çözüm bulunmasını istiyor. - BURSA
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