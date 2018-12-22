Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Vefâ Gecesi

İnegöl'de Vefâ Gecesi

2 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinin yetiştirdiği isimler vefa gecesinde buluştu.

İnegöl'de Vefâ Gecesi, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinin yetiştirdiği isimler vefa gecesinde buluştu.

Kent Konseyi ile İnegöl Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'İnegöllülere Vefa ve Hatırlama Gecesi' gerçekleştirildi. Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen gecede, İnegöl'ün kültür-sanat, spor, edebiyat, akademik alan ve daha birçok sektörde yetiştirdiği önemli isimler buluştu. Yıllar öncesinin hatıralarının canlandığı gecede, birçok kişinin İnegöllü olduğunu dahi bilmediği Türkiye'ye mal olmuş 20 isim ilçe halkıyla buluştu. Ülkemize ve şehrimize değer katan görevlerde yer alan 20 İnegöllü plaketle taltif edildi. Eski hatıraların paylaşıldığı gece bir nostalji kuşağına döndü.

Siyasetçi, sporcu, sanatçı, akademisyen, ekonomist ve gazeteci olarak görev yapmış 20 kişi tek tek sahneye çağırıldı. 20 isim özgeçmişleri okunduktan sonra kısa birer konuşma yaptı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl hakikaten çok önemli değerler yetiştirmiş. Bunu ben de bu şehirde doğan, büyüyen ve kazanan bir kardeşiniz olarak ifade etmek istiyorum. Hemşerilerimiz bulundukları her alanda izler bırakmışlar. Vefa sadece bir semtin adı değil. Bana göre hatırlamak da hatırlanmak da güzel bir duygu. Bu program Kent Konseyimizin Alinur Aktaş Başkanımız döneminde başlattığı ve bu günlere getirdiği güzel bir proje. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:51 Kaynak: İHA

Kent Konseyi, Bursa, İnegöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 Yıl Önce Boşandığı Eşini Başka Bir Adamla Gören Saldırgan, Dehşet Saçtı Cinnet Getiren Baba, Eşini ve 5 Aylık Bebeğini Boğazını Keserek Öldürdü

Kocasına, "Sen Erkek misin, Salak" Diyen Kadın Nafakadan Oldu Bursa'da 'Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri' Adlı Organizasyonda 10 Talihli Otomobil Kazandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 15:00:53. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Vefâ Gecesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]