İnegöl'de voleybol ve basketbol finalleri nefes kesti

İnegöl Belediyesi 150. Yıl Spor Turnuvası kapsamında düzenlenen yıldız erkekler basketbol ve genç erkekler voleybol müsabakaları sona erdi. Belediye Başkanı Alper Taban'ın da tribünden izlediği final maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Basketbolda Kosova Koleji B takımı, voleybolda ise Spor Lisesi şampiyonluk ipini göğüsledi.



İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 5'incisini 150. Yıl Spor Turnuvası ismiyle düzenlediği okullar arası spor müsabakaları tüm hızıyla sürüyor. Şubat ayında başlayan ve Nisan'a kadar devam edecek turnuvada, perşembe günü iki kategoride final heyecanı yaşandı. Yıldız erkekler basketbol kategorisi ve genç erkekler voleybol kategorisinde final heyecanı büyük coşkuya sahne oldu. Genç erkekler voleybol finalini Belediye Başkanı Alper Taban da tribünden izleyerek öğrencilerin heyecanına ortak oldu.



Yıldız erkekler basketbol finalinde Kosova Koleji'nin A ve B takımları finalde karşı karşıya geldi. B takımı, A takımını 66-59 mağlup ederek şampiyon oldu. Bu sonuçla Kosova Koleji A takımı da 2'nci oldu. 3'üncülük 4'üncülük maçında ise Erdem Beyazıt Ortaokulu ile İstaş Kentaş Ortaokulu karşılaştı. Çekişmeli geçen bu müsabakada da Erdem Beyazıt rakibini 57-50 mağlup ederek 3'üncü oldu. İstaş Kentaş turnuvayı 4'üncü tamamladı.



Genç Erkekler voleybol branşının finali Belediye Spor Salonu'nda oynandı. Bu karşılaşmayı Belediye Başkanı Alper Taban da tribünden izledi. Beraberindeki heyetle öğrencilerin heyecanına ortak olan Taban, coşkulu atmosferde çekişmeli geçen müsabakayı ilgiyle izledi.



Genç erkekler voleybol finalinde Spor Lisesi ile Anadolu İmam Hatip Lisesi karşı karşıya geldi. İlk seti 25-9 kazanan Spor Lisesi, ikinci sette de rakibini 25-16 mağlup etmeyi başardı. Final setinde de Spor Lisesinin üstünlüğü değişmedi ve Spor Lisesi bu seti de 25-18 kazanarak 3-0'lık skorla şampiyonluğa uzandı. Anadolu İmam Hatip Lisesi bu skorla turnuvayı 2'nci olarak tamamladı. Öte yandan Genç Erkekler voleybol branşının 3'üncülük 4'üncülük maçında Küçükçalık Anadolu Lisesiyle Naire Çikayeva Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Küçükçalık Anadolu Lisesi oynanan setlerde rakibi 2-1 mağlup ederek 3'üncü oldu.



Final maçını izledikten sonra sahaya inerek tüm sporcuları tebrik eden Belediye Başkanı Alper Taban, burada bir açıklama da yaptı. Bursa'nın en büyük spor organizasyonunu gerçekleştirdiklerini ifade eden Taban, "68 okuldan 4 bin 500 öğrencinin katıldığı, 10 branş ve 50 kategorinin yer aldığı büyük bir organizasyon gerçekleştirdik. Bugün de bunun genç erkekler voleybol ayağında final maçına gelerek müsabakayı izledik. Öncelikli olarak ben burada mücadele eden tüm sporcu kardeşlerimi kutluyorum. Hepsi bizim gönlümüzün birincisidir. Burada emek ve katkı veren idarecilerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sürecin böyle sakatlık olmadan centilmenlik çerçevesinde sürdürülüyor olması şehrimiz ve kurumlarımız adına da ayrıca bir kazanç vesilesidir. 12 Şubat'ta başlayan turnuvamızın erkek voleybol branşını tamamlamış olduk. Ben bundan sonraki müsabakalarda da tüm öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyorum" dedi. - BURSA