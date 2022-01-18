İnegöl'de yaban hayvanları unutulmadı - Son Dakika

İnegöl ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle aç kalan hayvanlar için vatandaşlar tarafından yem bırakılıyor.

İlçede ikamet eden Fırat Yıldız (25) kasap ve fırınlardan temin ettiği kemik ve bayat ekmeklerle doğada yaşayan hayvanları besliyor.

İlçede yaşayan gençlerle oluşturdukları Geleneksel Yardımlaşma Hareketi adı altında bu tür çalışmaları yaptıklarını belirten Yıldız, "Kar yağışı nedeniyle toprak örtüsü karla kaplandı. Biz de sokak hayvanlarını beslemek için buradayız. Sokak hayvanlarına kış aylarında hep birlikte sahip çıkalım." dedi.