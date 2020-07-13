İnegöl'de yaban mersini hasadı başlıyor - Son Dakika

İnegöl'de yaban mersini hasadı başlıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaban mersini üreticileri hasada başlamak için hazırlıklarını tamamladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaban mersini üreticileri hasada başlamak için hazırlıklarını tamamladı.

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İlçenin yüksek rakımlı bölgesi Tuzla Mahallesi'nde 300 dönüm alandan 10 ton civarında rekolte bekleniyor.

Bölgedeki çiftçileri ziyaret eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şunları kaydetti:

"Yaban mersini gerçekten yiyene şifa olan bir meyvemiz. Bölgemiz de üretim olarak buna çok müsait. Rakım olarak, toprak olarak, iklim açısından bu ürünü yetiştirmeye müsait bir bölge. Tabii burada geçmişte bazı deneyimlerin gerçekleşmesi neticesinde bu işin artık ilerleyebileceğinin keşfedilmesiyle bölgemizde ekim her geçen gün artıyor. Yine burada, Türkiye'de şu anda tek parça halinde en büyük ekim alanına sahibiz. Burada ciddi bir emek ve gayret var. Yüksek rakımlı tarlalarda bunlar yetiştirilmeye çalışılıyor. Meyvelerini vermeye başladığı andan itibaren de paketlenerek, hazır hale getirilerek satışa hazırlanıyor. Burada da inşallah 9-10 ton civarında bu dönem hasat gerçekleşecek. Şu anda 300 dönüm arazide ekilmiş vaziyette. Tuzla Mahallemiz bu konuda işin başlangıç noktası oldu ama bundan sonraki süreçte de yüksek rakımlı ve toprak analizi noktasında uygun yerlerde yaban mersini ekilişleri devam edecek. Buradan alım heyetlerine de çağrıda bulunmak istiyorum; mutlaka gelip bu arazileri ve ürünleri görmeleri lazım."

İnegöl, Tuzla, Bursa, Yaban, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:47 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İnegöl'de yaban mersini hasadı başlıyor - Son Dakika Ekonomi
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