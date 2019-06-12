Son Dakika Haberleri: İnegöl'de yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi
Son Dakika Güncel Haber

İnegöl'de yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi

4 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

İnegöl'de yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]


BURSA'nın İnegöl ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Alt geçit ve tüneller suyla dolarken, ceviz büyüklüğündeki dolu, bazı araçlara zarar verdi.
İnegöl ilçesinde öğle saatlerinde dolu ve yağmur etkili oldu. Hazırlıksız yakalanan ilçe sakinleri, dükkanlara ve evlerinin saçaklarının altına sığındı. Ceviz büyüklüğündeki dolu ise araçlara zarar verdi. İlçedeki bazı tünel ve alt geçitler de suyla doldu.

- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:33 Kaynak: DHA
Bursa, İnegöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babasından kalan atölyeyi kazan vatandaş 4 metre derinlikte tarihi taş buldu Kendisinden ayrılmak isteyen eşine tuzak kurup kurşun yağdıran cani koca: Pişmanım Bursa'da yakalanan zehirli bir tür olan Trakonya balığı tehlike saçıyor Sosyal medyada olay olan yön tabelası değiştirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 20:57:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnegöl'de yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]