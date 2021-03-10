BURSA 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler uyuşturucuyla yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak araçlarıyla kaçmaya çalışan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İnegöl ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, dün akşam plakası önceden belirlenen aracı takibe aldı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonunda Süleymaniye Mahallesi Yıldız Sokak'ta durdurulan araçta bulunan Suriye uyruklu Ahmet A. ve İsmail M. gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda, 1 şeffaf poşet içerisinde 65 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 705 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, İsmail M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, ele geçirilen uyuşturucu maddelerle 'İnegöl Narko Geçit Yok' yazarak, uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekti.