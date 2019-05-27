İnegöl'de yangın
4 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen yangında dumandan etkilenen 1 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:22 Kaynak: AA
'nın İnegöl
ilçesinde meydana gelen yangında dumandan etkilenen 1 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye
Mahallesindeki 3 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Olayda, kollarından hafif şekilde yaralanan ve dumandan etkilenen E.M. (6), sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
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