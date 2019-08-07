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İnegöl'de yangın

52 dakika önce

İnegöl'de yangınBURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın teras katında çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü.

İnegöl'de yangın
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın teras katında çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü. Terastaki yangına İtfaiye ekipleri müdahale ederlerken, vatandaşlar ise meraklı gözlerle izledi.
Yangın, İnegöl'ün Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek terası sardı. Alevleri fark eden bina sakinleri zorlukla dışarıyla çıkarak durum itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken mahalle sakinleri alevleri korku dolu gözlerle izledi. Yangın sonucunda binada hasar oluştu.
Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.
İtfaiye, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:43 Kaynak: DHA
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