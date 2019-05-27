İnegöl'de yangında dumandan etkilenen çocuk hastaneye kaldırıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde çıkan yangında binada mahsur kalanları itfaiye kurtarırken, dumandan etkilenen 1 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 10:25 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi
'nde çıkan yangında binada mahsur kalanları itfaiye kurtarırken, dumandan etkilenen 1 çocuk hastaneye kaldırıldı. Ailenin bu yıl içerisinde ikinci yangın olayını yaşadığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre, Kemalpaşa Mahallesi Dilek Sokak'ta 3 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden apartman sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında evde bulunanlar kendilerini güçlükle dışarı atarken, mahsur kalanları ise itfaiye ekipleri kurtararak dışarıya çıkardı. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın sonucunda evde büyük maddi hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen bir çocukta ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ailenin bu yıl içerisinde ikinci yangın olayını yaşadığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
(İHA)
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