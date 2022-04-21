İnegöl'de yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı - Son Dakika
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İnegöl'de yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı

21.04.2022 11:15
İnegöl'de yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işçi tarafından bulunan yaralı leylek tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işçi tarafından bulunan yaralı leylek tedavi altına alındı.

Akhisar Mahallesi'nde bir mobilya üretim işletmesinde çalışan Salih Ayıntap (31), işyerine yakın noktada bir leyleğin uçamadığını fark etti.

Salih Ayıntap daha sonra leyleğin ayağındaki yaradan dolayı leyleğin uçamadığını tespit etti. Leyleğe ilk müdahalede bulunan Ayıntap, daha sonra İnegöl Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi yetkililerine durumu bildirdi.

Bölgeye gelen İnegöl Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi yetkilileri yaralı leyleği tedavisi için teslim aldı.

Merkezde tedavi altına alınan yaralı leyleğin, tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.

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Akhisar, İnegöl, Bursa, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnegöl'de yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı - Son Dakika


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