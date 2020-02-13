İnegöl'de yaşayan Yörükler bir çatı altında toplandı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam İnegöl'de yaşayan Yörükler bir çatı altında toplandı - Son Dakika

İnegöl'de yaşayan Yörükler bir çatı altında toplandı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Yörükler bir çatı altında toplanarak İnegöl Yörükleri Derneği kurdu.

İnegöl'de yaşayan Yörükler bir çatı altında toplandı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Yörükler bir çatı altında toplanarak İnegöl Yörükleri Derneği kurdu. Derneğin ilk hedefi toplu bir katılımla Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri katılmak.


İnegöl'de yaşayan dernek üyesi Yörüklerin ilk ziyareti ilçedeki Yörük mahallerinden olan Akbaşlar Mahallesin'de gerçekleştirdi. İnegöl Yörükleri Derneği Kurucu Başkan Erhan Batı, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Giderek büyüyen bir topluluk oluyoruz. İnegöl'de bulunan tüm Yörükleri bir çatı altında sosyal ve ekonomik anlamda birlik ve beraberlik içinde bir araya getirmeyi amaçlayarak, bu derneği kurduk. Güzel ilçemizde yaşayan tüm yörüklerimize bu çatı altına davet ediyorum. Bizim derneğimiz İnegöl'de yaşayan Bilecikli Yörük kardeşlerimizde destek veriyor. Dernek olarak bu Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri büyük bir çadır kurmayı planlıyoruz. Oraya Türkiye'nin dört bir yanından gelen Yörük kardeşlerimiz, abilerimiz ile kaynaşarak, bayramımız olan günü doyasıya yaşamak istiyoruz" dedi. - BİLECİK

Yörükler, İnegöl, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:42 Kaynak: İHA
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