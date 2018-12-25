İnegöl'de Yoğun Kar Yağışı
2 saat önce
BURSA ile Ankara'yı birbirine bağlayan önemli güzergahlardan İnegöl'deki Mezit Boğazı'nda kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı.
BURSA ile Ankara
'yı birbirine bağlayan önemli güzergahlardan İnegöl
'deki Mezit Boğazı'nda kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı.
İnegöl'de kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bursa
ile Ankara'yı birbirine bağlayan önemli güzergahlardan İnegöl'deki Mezit Boğazı'nda da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yağış nedeniyle yol karla kaplanırken, Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri de sürücülere, yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu. Ekipler ayrıca ağır tonajlı araçlarda kış lastiği denetimi yaptı. İnegöl'de yolları kapanan 8 mahallenin yolları ise Bursa Büyükşehir Belediyesi
İnegöl Şantiyesi ekiplerince açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:35 Kaynak: DHA
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