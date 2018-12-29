Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Yoğun Kar Yağışı Çocuklara Yaradı

İnegöl'de Yoğun Kar Yağışı Çocuklara Yaradı

1 saat önce

İnegöl'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

İnegöl'de Yoğun Kar Yağışı Çocuklara Yaradı, System.String[]
İnegöl'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar yağışını gören çocuklar sokağa çıkarak karın tadını çıkardı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Kar yağışıyla birlikte ilçenin geneli beyaza büründü. Karı görenler kendilerini sokağa atarak karın tadını doyasıya yaşamanın keyfini çıkardı. Yağışla birlikte, kimi ailesini alarak yürüyüşe çıkarttı, kimisi ise parklara bahçelere akın etti. Çocuklar, parklarda bol bol karla oynayarak kardan adam yaptı. Öte yandan yoğun kar yağışı Bursa- Ankara yolu Mezitler Bölgesi ve Ümitalan Bölgesi'nde de yoğun bir şekilde yağıyor. Karayolları ekipleri bölgede sık sık temizleme çalışması yaparak trafikte sürücülerin rahat gitmesi sağlıyor. Yetkililer araç sürücülerinin yollarda dikkatli olmasını konusunda uyardı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:54 Kaynak: İHA

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