Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Yoğun Sis Ulaşımda Aksamalara Neden Oldu

İnegöl'de Yoğun Sis Ulaşımda Aksamalara Neden Oldu

58 dakika önce

İnegöl'de yoğun sis ulaşımda aksamalara neden olduBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün geceden beri yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

İnegöl'de yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün geceden beri yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin 5 metrenin altına düştüğü yollarda sürücüler zor anlar yaşıyor.
Dün gece saatlerinden itibaren İnegöl merkezinde etkili olan yoğun siste görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü. Bursa-Ankara yolu ve İnegöl Alanyurt güzergahında yollarda seyir halinde bulunan sürücüler zor anlar yaşarken, herhangi bir kazaya karışmamak için yoğun çaba harcadılar. Hava sıcaklığı -2 derece olarak ölçülürken, sis de etkisini gösterirdi. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları hususunda ikaz etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:55 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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