Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Yolda Oluşan Göçük Faciaya Davetiye Çıkardı

İnegöl'de Yolda Oluşan Göçük Faciaya Davetiye Çıkardı

21 dakika önce

İnegöl'de yolda oluşan göçük faciaya davetiye çıkardıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde araç trafiğinin yoğun olduğu cadde üzerinde oluşan göçük büyük tehlikeye neden oldu.

İnegöl'de yolda oluşan göçük faciaya davetiye çıkardı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde araç trafiğinin yoğun olduğu cadde üzerinde oluşan göçük büyük tehlikeye neden oldu. Aracı ile göçüğe düşmekten son anda kurtulan vatandaşın haber vermesi üzerine emniyet ve zabıta ekipleri tarafından göçüğün çevresinde güvenlik önlemi alındı.
İnegöl mobilyacılar sanayi bölgesi Ertuğrulgazi caddesi üzerinde göçük meydana geldi. Asfaltın çökmesi sonucu oluşan göçük yolu kullanan araçlar için tehlike oluştururken, göçüğe düşmekten son anda kurtulan sürücü durumu emniyete bildirdi. Belirtilen yere gelen emniyet ekibi göçük oluşan bölgenin çevresinde dubalar ile güvenlik önlemi aldı.
Göçüğün, yeraltı su hattında oluşan sızıntıdan kaynaklandığı tahmin edilirken, onarım için belediye ekipleri çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:59 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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