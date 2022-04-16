İnegöl'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı

16.04.2022 08:58
İnegöl'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı.

Kemalpaşa Mahallesi Adanan Menderes Bulvarı'nda Umut C. idaresindeki 16 AEF 955 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sedanur K. (18) ve Hatun Ö'ye (21) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Otomobil, İnegöl, Bursa, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnegöl'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı - Son Dakika
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