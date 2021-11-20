İnegöl'de yüksekten düşen 2 kişi yaraşandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen 2 farklı olayda, yüksekten düşen 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında yaşayan Suriye uyruklu Şadi E. (26) ve Esil E'nin (23) çocukları 1,5 yaşındaki H.E, oyun oynamak için çıktığı evlerinin balkonundan yere düştü.

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuğu İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

H.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Fatih Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatı incelemeye giden inşaat sahibi H.K'ye (61) ise, manevra yapan beton mikserinin hortumu çarptı.

İnşaatın birinci katında bulunan adam çarpmanın etkisiyle yere düştü.

H.K. sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.