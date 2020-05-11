İnegöl'de yurtta misafir edilen 127 kişi karantinanın son gününde fidan dikti - Son Dakika

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına ait öğrenci yurduna yerleştirilen 127 kişi, karantina süresinin son gününde fidan dikti.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Şirin Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük karantina süresinin sonuna gelen 127 Türk vatandaşı, memleketlerine gitmeden önce AFAD koordinesinde hatıra olarak kendi isimleri yazılı birer fidanı yurt bahçesinde toprakla buluşturdu.

Karantina süresince her türlü ihtiyaçları karşılanan vatandaşlar, kendilerine sunulan hizmetlerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Misafirler, Cumhurbaşkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Sağlık Bakanlığı ve ilgili personele teşekkür etti.