İnegöl'de zabıta ekipleri fahiş fiyatlara karşı denetimlerini sıklaştırdı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde market ve pazarlarda fahiş fiyatlara karşı denetim yapılıyor.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, market ve pazarlarda fahiş fiyat artışı, eksik gramaj ve fiyat etiketleriyle ilgili denetimlerini sürdürüyor.

Özellikle gıda ve temizlik ürünlerinde fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştıran ekipler, etiket fiyatı ile kasa fiyatı kontrolleri de yaparak güncel fiyatlarını kayıt altına alıyor.

Bu kapsamda zabıta ekipleri tarafından daha önce yapılan denetimlerde tutulan kayıtlar ile güncel fiyatlar karşılaştırılarak fahiş fiyat artışı belirlenen 30 işletme hakkında yasal işlem başlatılmak üzere belgeleri Ticaret İl Müdürlüğüne sevk edildi.

Diğer yandan raf ile kasa fiyatları arasında fiyat farklılıkları bulunduğu tespit edilen 19 işletmeye, aldatıcı ya da standart dışı fiyat etiket tarifesi uygulayan 14 işletmeye ve satışa sunduğu ürünlerde fiyat etiketi bulundurmayan semt pazarı esnafına idari para cezası uygulandı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkemizin içerisinde bulunduğu durumu kullanmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Bir adaletsizlik varsa, hak yerini bulana kadar peşini bırakmayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Önceliğimiz vatandaşımızın mağdur olmaması. Bu doğrultuda tüm ekiplerimizle süreç sonlanana dek denetimlerimiz aralıksız sürecek. İnşallah en kısa sürede el birliği ile bu zorlu günleri de atlatacağız, bundan şüphemiz yok ancak en fazla birlik olmamız gereken bu süreçte birileri şartları kendi lehine çevirmeye çalışıyorsa buna da müsaade etmeyeceğiz."