Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Zincirleme Kaza: 1'i Bebek 3 Yaralı

İnegöl'de Zincirleme Kaza: 1'i Bebek 3 Yaralı

42 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

İnegöl'de Zincirleme Kaza: 1'i Bebek 3 Yaralı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Alanyurt Yolu üzerinde meydana geldi. Selahattin Kabak (47) yönetimindeki 11 AL 145 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Ömer Erol (30) yönetimindeki 16 SVR 68 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 16 SVR 68 plakalı otomobil Alanyurt Yolu üzerinde bekleyen Muhammed Can Demirci (52) yönetimindeki 16 M 06092 plakalı halk otobüsüne çarparak durabildi. Kaza sonucunda 11 AL 145 plakalı otomobilin sürücüsü Selahattin Kabak ile aynı otomobilde bulunan Rukiye Yabacı (28) ile 1 aylık bebeği Alpaslan Yabacı yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:10 Kaynak: DHA

Alanyurt, Bursa, İnegöl, Güncel
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